Энес Кантер оформил мощнейший дабл-дабл с рекордным количеством подборов

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Эенс Кантер в матче регулярного чемпионата НБА против «Детройт Пистонс» (118:103) оформил дабл-дабл из 24 очков и 30 подборов.



Кантер установил новый рекорд франшизы «Блэйзерс» по общему количеству подборов и подборам в нападении (12). Это всего лишь 16-й случай в истории НБА с 30+ подборами на счету игрока в одном матче, в последний раз подобным статистическим показателем отличался Дуайт Ховард в 2018 году.



Кантер — 4-й игрок с 30+ подборов в XXI веке. Он присоединился к Дуайту Ховарду (2018 год), Эндрю Байнуму (2012) году и Кевину Лаву (2011).

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