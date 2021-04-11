Энес Кантер оформил мощнейший дабл-дабл с рекордным количеством подборов
Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Эенс Кантер в матче регулярного чемпионата НБА против «Детройт Пистонс» (118:103) оформил дабл-дабл из 24 очков и 30 подборов.
Кантер установил новый рекорд франшизы «Блэйзерс» по общему количеству подборов и подборам в нападении (12). Это всего лишь 16-й случай в истории НБА с 30+ подборами на счету игрока в одном матче, в последний раз подобным статистическим показателем отличался Дуайт Ховард в 2018 году.
Кантер — 4-й игрок с 30+ подборов в XXI веке. Он присоединился к Дуайту Ховарду (2018 год), Эндрю Байнуму (2012) году и Кевину Лаву (2011).
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Портленд Трэйл Блэйзерс».
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