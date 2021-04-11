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«Голден Стэйт» столкнулся с новой потерей в составе

«Голден Стэйт» столкнулся с новой потерей в составе
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Джеймс Уайзмен получил травму колена в домашнем матче регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс».

По данным ESPN, в ближайшее время игроку предстоит пройти МРТ-обследование. Других подробностей о травме Уайзмена главный тренер «Уорриорз» Стив Керр не сообщил.

Инцидент произошёл в начале второй четверти. Уайзмен пытался забить данк, лёгкий форвард гостей Кей Джей Мартин поставил блок-шот, после чего Джеймс неудачно приземлился на паркет и жёстко ударился коленом. Уайзмен смог самостоятельно покинуть площадку, однако после этого не вернулся в игру.

Встреча завершилась победой «Уорриорз» со счётом 125:109. В этом матче Уайзмен записал на свой счёт 6 очков и 6 подборов.

«Юта» рекордный раз подряд победила дома, «Голден Стэйт», «Портленд» и «Финикс» выиграли
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