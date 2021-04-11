«Нижний Новгород» в гостях обыграл «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

«Парма» на своей площадке проиграла «Нижнему Новгороду» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 67:72.

В первой четверти борьба была равной, но отрезок завершился с небольшим преимуществом хозяев — 14:13. К большому перерыву команды подошли со счётом 28:30. В третьей десятиминутке «Нижнему Новгороду» удалось вырваться вперёд — 44:51. До конца встречи гости не уступали в счёте, «Парме» удалось лишь немного сократить отрыв.

Самым результативным в составе победителей стал Кейси Шеферд, набравший 25 очков. 16 очков «Парме» принёс форвард Борис Савович.

В следующем матче «Нижнему Новгороду» предстоит выездная встреча с «Химками», «Парма» на своём поле примет «Зенит».