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«Нижний Новгород» в гостях обыграл «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

«Нижний Новгород» в гостях обыграл «Парму» в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

«Парма» на своей площадке проиграла «Нижнему Новгороду» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 67:72.

В первой четверти борьба была равной, но отрезок завершился с небольшим преимуществом хозяев — 14:13. К большому перерыву команды подошли со счётом 28:30. В третьей десятиминутке «Нижнему Новгороду» удалось вырваться вперёд — 44:51. До конца встречи гости не уступали в счёте, «Парме» удалось лишь немного сократить отрыв.

Самым результативным в составе победителей стал Кейси Шеферд, набравший 25 очков. 16 очков «Парме» принёс форвард Борис Савович.

В следующем матче «Нижнему Новгороду» предстоит выездная встреча с «Химками», «Парма» на своём поле примет «Зенит».

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
11 апреля 2021, воскресенье. 14:30 МСК
Парма
Пермь, Россия
Окончен
67 : 72
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Парма: Буланов, Григорьев, Жмако, Жукаускас, Ивлев, Мейерис, Платунов, Понитка, Савович, Уильямс, Шейко, Юшкявичюс
Нижний Новгород: Астапкович, Бабурин, Воронцевич, Ганькевич, Герасимов, Комолов, Петрасек, Стребков, Торопов, Чадов, Шеферд
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