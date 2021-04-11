Димитрис Итудис сделал апдейт по Хэкетту и высказал претензии игрокам ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной» (100:77), выразив некоторое недовольство действиями подопечных.
«Должен сказать спасибо игрокам, от души. Тем не менее во время игры, когда я вижу многовато провалов и снижение концентрации, это может привести на опасный путь неуважения к сопернику и игре, который может обернуться плохими вещами. У нас сегодня были такие провалы. И дело не в именах. Мы очень уважаем «Астану» и каждого соперника, но мы хотели сыграть в свою игру и дать отдых некоторым игрокам, так как у нас есть травмы. Мы нацелены на нечто большее, поэтому мои ожидания и требования выше, чем у некоторых игроков. Наша цель — постоянный рост и развитие. Талант — это не дар, а постоянный процесс развития, об этом я прошу Лопатина и других молодых ребят», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
Специалист также рассказал, когда можно рассчитывать на возвращение в строй Дэниела Хэкетта.
«У Хэкетта вылетело плечо, но всё не так плохо, как выглядело сначала. Думаю, дня через четыре он будет тренироваться. Дани – крепкий орешек, он справится с болью и скоро вернётся», — приводит слова Итудиса „Р-Спорт“.
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