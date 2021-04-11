Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Димитрис Итудис сделал апдейт по Хэкетту и высказал претензии игрокам ЦСКА

Димитрис Итудис сделал апдейт по Хэкетту и высказал претензии игрокам ЦСКА
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
Аудио-версия:

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной» (100:77), выразив некоторое недовольство действиями подопечных.

«Должен сказать спасибо игрокам, от души. Тем не менее во время игры, когда я вижу многовато провалов и снижение концентрации, это может привести на опасный путь неуважения к сопернику и игре, который может обернуться плохими вещами. У нас сегодня были такие провалы. И дело не в именах. Мы очень уважаем «Астану» и каждого соперника, но мы хотели сыграть в свою игру и дать отдых некоторым игрокам, так как у нас есть травмы. Мы нацелены на нечто большее, поэтому мои ожидания и требования выше, чем у некоторых игроков. Наша цель — постоянный рост и развитие. Талант — это не дар, а постоянный процесс развития, об этом я прошу Лопатина и других молодых ребят», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Специалист также рассказал, когда можно рассчитывать на возвращение в строй Дэниела Хэкетта.

«У Хэкетта вылетело плечо, но всё не так плохо, как выглядело сначала. Думаю, дня через четыре он будет тренироваться. Дани – крепкий орешек, он справится с болью и скоро вернётся», — приводит слова Итудиса „Р-Спорт“.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021