Звезда фильмов для взрослых подогрела слухи об отношениях с Ламело Боллом
Звезда фильмов для взрослых Тианна Трамп подогрела слухи об отношениях с защитником «Шарлотт Хорнетс» Ламело Боллом. Девушка в социальных сетях выложила фото, на котором облачена в майку команды из Северной Каролины.
Слухи о том, что пара состоит в отношениях появились в марте. Тогда Трамп посетила матч «Хорнетс» в компании друзей Ламело Болла.
При этом отец Ламело Лавар Болл в прошлом уже делал акцент на том, что не советует сыну встречаться с Инстаграм-моделями и представителями шоу-бизнеса.
Напомним, Ламело Болл недавно перенёс операцию по поводу перелома запястья и надолго выбыл из строя. Баскетболист — третий номер драфта-2020 и до травмы демонстрировал яркую игру, став одним из лидеров команды.
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