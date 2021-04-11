Тимофей Мозгов вернется на паркет 12 апреля в матче с «Енисеем»

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов вернётся на паркет в понедельник, 12 апреля, в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем», сообщил подмосковный клуб на официальном сайте.
Мозгов не играл с июля 2018 года. После нескольких месяцев индивидуальных тренировок под руководством тренера по физподготовке Юре Дракслара Тимофей не так давно присоединился к командным тренировкам и выразил готовность выйти на площадку.
Мозгов выступал в НБА с 2010 года, в 2016-м стал чемпионом лиги в составе «Кливленд Кавалерс». Летом того же года Тимофей подписал 4-летний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» на сумму $ 64 млн. В 2017 году «Лейкерс» обменяли центрового в «Бруклин Нетс», который через сезон отправил его в «Орландо Мэджик». За клуб из Флориды Мозгов не сыграл ни одного матча из-за травмы колена, по окончании сезона-2018/19 клуб отчислил баскетболиста. В июле 2019 года Мозгов подписал контракт с «Химками»,.
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