Тимофей Мозгов вернется на паркет 12 апреля в матче с «Енисеем»

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов вернётся на паркет в понедельник, 12 апреля, в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем», сообщил подмосковный клуб на официальном сайте.

Мозгов не играл с июля 2018 года. После нескольких месяцев индивидуальных тренировок под руководством тренера по физподготовке Юре Дракслара Тимофей не так давно присоединился к командным тренировкам и выразил готовность выйти на площадку.

Мозгов выступал в НБА с 2010 года, в 2016-м стал чемпионом лиги в составе «Кливленд Кавалерс». Летом того же года Тимофей подписал 4-летний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» на сумму $ 64 млн. В 2017 году «Лейкерс» обменяли центрового в «Бруклин Нетс», который через сезон отправил его в «Орландо Мэджик». За клуб из Флориды Мозгов не сыграл ни одного матча из-за травмы колена, по окончании сезона-2018/19 клуб отчислил баскетболиста. В июле 2019 года Мозгов подписал контракт с «Химками»,.