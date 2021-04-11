Четыре клуба НБА хотят переманить Криса Пола

Разыгрывающий защитник «Финикс Санз» Крис Пол в межсезонье может сменить клубную прописку. По контракту у Пола есть опция игрока, в случае если защитник примет решение покинуть Аризону, его попробуют заполучить «Даллас Маверикс», «Майами Хит», «Нью-Йорк Никс» и «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает Pickandroll.
Пол проводит первый сезон в составе «Финикса». Крис в молодой команде быстро стал одним из ведущих игроков. В нынешнем регулярном чемпионате он принял участие в 51-м матче, набирая в них 16,2 очка, собирая 4,7 подбора и совершая 8,7 передачи.
В прошлом Пол защищал цвета «Нью-Орлеан», «Лос-Анджелес Клипперс», «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер». 35-летний баскетболист является одним из элитных баскетболистов, которые по-прежнему не стали чемпионами НБА.
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