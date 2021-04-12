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«Бостон» разбил «Денвер», «Атланта» победила «Шарлотт»

«Бостон» разбил «Денвер», «Атланта» победила «Шарлотт»
Баскетбол / НБА 0
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За океаном состоялись первые матчи очередного игрового дня в НБА. Так, на арене «Спектрум-Центр» (Шарлотт, Северная Каролина) местный «Шарлотт Хорнетс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча прошла в плотной борьбе, в ходе которой лидерство переходило от одной команды к другой несколько раз. В итоге успех праздновала «Атланта» — 105:101.

Лучшим в составе победителей стал Богдан Богданович, набравший 32 очка, мощный дабл-дабл из 20 очков и 15 подборов на счету Клинта Капелы. У «Шарлотт» 23 очка на счету Майлса Бриджеса.

НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
101 : 105
Атланта Хоукс
Атланта
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 23, Розир - 18, Грэм - 16, Уонамэйкер - 13, Макдэниелс - 9, Вашингтон - 8, Зеллер - 6, Мартин - 4, Бийомбо - 2, Мартин - 2, Болл, Дарлинг, Кэри, Монк, Риллер, Ричардс, Хэйворд
Атланта Хоукс: Богданович - 32, Капела - 20, Гудвин - 17, Л. Уильямс - 13, Хаертер - 10, Хилл - 8, Оконгву - 3, Мэйс - 2, Галлинари, Данн, Коллинс, Найт, Реддиш, Снелл, Фернанду, Хантер, Янг

В ещё одном матче дня «Денвер Наггетс» на домашней арене неожиданно крупно уступил «Бостон Селтикс» — 87:105. В составе колорадцев лучшим стал Никола Йокич, собравший трипл-дабл из 17 очков, 10 подборов и 11 передач. Дабл-дабл на счету Майкла Портера (22 очка + 11 подборов). У «Бостона»дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов на счету Джейсона Тейтума.

НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2021, воскресенье. 22:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
87 : 105
Бостон Селтикс
Бостон
Денвер Наггетс: Портер - 22, Йокич - 17, Кампаццо - 14, Бартон - 13, Гордон - 7, Дозьер - 7, Грин - 3, Миллсэп - 2, Моррис - 2, Бол, Макги, Маррей, Ннаджи, Харрисон, Ховард, Чанчар
Бостон Селтикс: Тейтум - 28, Браун - 20, Смарт - 14, Уокер - 14, Уильямс - 10, Томпсон - 9, Лэнгфорд - 5, Несмит - 3, Уильямс - 2, Вагнер, Корнет, Оджелей, Притчард, Уотерс, Фалль, Фурнье, Эдвардс
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