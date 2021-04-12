«Клипперс» вырвали победу у «Детройта», «Майами» обыграл «Портленд»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» дома обыграл «Детройт Пистонс» со счётом 131:124.

В составе победителей лучшими на площадке были Маркус Моррис (33 очка), Пол Джордж (32 очка и 9 передач) и Николя Батюм (14 очков и 9 подборов). В составе «Пистонс» самыми результативными стали Джош Джексон (26 очков), Саддик Бей (25 очков) и Кори Джозеф (18 очков и 13 передач).

В другом матче игрового дня «Майами Хит» на выезде обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 107:98. В составе «Хит» лучшими на паркете были Эдрис Адебайо (22 очка), Джимми Батлер (20 очков) и Кендрик Нанн (15 очков). У «Портленда» наиболее заметными в игре были Норман Пауэлл (17 очков), Си Джей Макколлум (17 очков) и Дэмьен Лиллард (12 очков).

Также в НБА прошли ещё шесть матчей: «Орландо» – «Милуоки» (87:124), «Даллас» – «Сан-Антонио» (117:119), «Кливленд» – «Нью-Орлеан» (109:116), «Нью-Йорк» – «Торонто» (102:96), «Мемфис» – «Индиана» (125:132), «Миннесота» – «Чикаго» (121:117).