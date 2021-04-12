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«Клипперс» вырвали победу у «Детройта», «Майами» обыграл «Портленд»

«Клипперс» вырвали победу у «Детройта», «Майами» обыграл «Портленд»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» дома обыграл «Детройт Пистонс» со счётом 131:124.

В составе победителей лучшими на площадке были Маркус Моррис (33 очка), Пол Джордж (32 очка и 9 передач) и Николя Батюм (14 очков и 9 подборов). В составе «Пистонс» самыми результативными стали Джош Джексон (26 очков), Саддик Бей (25 очков) и Кори Джозеф (18 очков и 13 передач).

НБА - регулярный чемпионат
12 апреля 2021, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
131 : 124
Детройт Пистонс
Детройт
Лос-Анджелес Клипперс: Моррис - 33, Джордж - 32, Батюм - 14, Зубац - 13, Джексон - 12, Кеннард - 11, Рондо - 10, Мэнн - 5, Паттерсон - 1, Fitts, Беверли, Ибака, Казинс, Коффи, Леонард, Отуру, Скрабб
Детройт Пистонс: Джексон - 26, Бей - 25, Джозеф - 18, Джексон - 16, Эллингтон - 15, Пламли - 12, Стюарт - 7, Ли - 4, Диалло - 1, Грант, Думбуйа, Кук, Макгрудер, Окафор, Сирвидис, Смит, Хейз

В другом матче игрового дня «Майами Хит» на выезде обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 107:98. В составе «Хит» лучшими на паркете были Эдрис Адебайо (22 очка), Джимми Батлер (20 очков) и Кендрик Нанн (15 очков). У «Портленда» наиболее заметными в игре были Норман Пауэлл (17 очков), Си Джей Макколлум (17 очков) и Дэмьен Лиллард (12 очков).

НБА - регулярный чемпионат
12 апреля 2021, понедельник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
98 : 107
Майами Хит
Майами
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 17, Пауэлл - 17, Лиллард - 12, Кантер - 10, Джонс - 9, Ковингтон - 9, Нуркич - 6, Саймонс - 5, Эллеби - 5, Джайлс - 3, Холлис-Джефферсон - 3, Литтл - 2, Блевинс, Коллинс, Энтони
Майами Хит: Адебайо - 22, Батлер - 20, Нанн - 15, Хироу - 14, Робинсон - 12, Игуодала - 9, Горан Драгич - 7, Ариза - 6, Ачиува - 2, Бьелица, Винсент, Дедмон, Окпала, Оладипо, Страс, Хаслем

Также в НБА прошли ещё шесть матчей: «Орландо» – «Милуоки» (87:124), «Даллас» – «Сан-Антонио» (117:119), «Кливленд» – «Нью-Орлеан» (109:116), «Нью-Йорк» – «Торонто» (102:96), «Мемфис» – «Индиана» (125:132), «Миннесота» – «Чикаго» (121:117).

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