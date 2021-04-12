Кайри Ирвинг: мы не рабы и не «н»

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг рассказал об инциденте, которым произошёл между ним и Деннисом Шрёдером во время субботнего матча регулярного чемпионата НБА против «Лос-Анджелес Лейкерс» (101:126). Оба баскетболиста были удалены с площадки в начале третьей четверти встречи после того, как устроили словесную перепалку.



«Слово на букву «н» – это расистское оскорбление! Оно никогда не станет ласковым обращением, его смысл никогда не будет перевёрнут. Не забывайте, что это мерзкая и истинная история. Выбросьте это слово на букву «н» вместе со всеми другими расистскими словами, которые используются для описания моего народа. Мы не рабы и не «н», – написал Ирвинг на своей странице в «Твиттере».