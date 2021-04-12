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Дэмьен Лиллард превзошёл достижение Дирка Новицки

Дэмьен Лиллард превзошёл достижение Дирка Новицки
Баскетбол / НБА 0

Лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард превзошёл легендарного игрока «Даллас Маверикс» Дирка Новицки по количеству точных трёхочковых бросков в карьере. По этому показателю Лиллард вышел на 11-е место в истории НБА.

В очередном матче регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» (98:107) Лиллард реализовал три из восьми трёхочковых броска. Теперь в активе Дэмьена — 1983 точных дальних попаданий за карьере. У Новицки — 1982.
Теперь Лилларду необходимо реализовать ещё шесть трёхочковых бросков, чтобы обойти по этому показателю Джейсона Кидда и попасть в топ-9.

Первое место в истории НБА по трёхочковым занимает Рэй Аллен (2973). Стефен Карри находится на втором месте (2709). Тройку лучших замыкает Реджи Миллер (2560).

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