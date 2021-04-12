Эксперт: понимаю, почему Леброн любит Хортон-Такера, помимо того, что тот его клиент

Известный спортивный эксперт Скип Бэйлесс в очередной раз уколол лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. После победы калифорнийцев в матче с «Бруклин Нетс» (126:101) Бэйлесс посмеялся над Леброном и его партнёром по команде Тэйленом Хортон-Такером.
«Я понимаю, почему Леброн любит Хортон-Такера. Помимо того, что тот его клиент, Хортон-Такер тоже не умеет бросать», — написал Бэйлесс в своём «твиттере».
Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внёс центровой Андре Драммонд, отметившийся дабл-даблом — 20 очков и 11 подборов. Лучшая результативность в этой встрече у лёгкого форварда «Бруклина» Кевина Дюранта – 22 очка, 7 подборов и 5 передач.
«Лос-Анджелес Лейкерс» (33-20) занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Бруклин Нетс» (36-17) лидирует на Востоке.
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