Святослав Михайлюк и ещё два известных игрока могут уйти из НБА в Евролигу
Сразу несколько известных игроков могут покинуть НБА и перейти в клубы Евролиги по окончании сезона, утверждает Encestando.
По данным источника, велика вероятность переезда в Европу тяжёлого форварда «Даллас Маверикс» Николо Мелли, тяжёлого форварда «Майами Хит» Неманьи Бьелицы и лёгкого форварда «Оклахома-Сити Тандер» Святослава Михайлюка.
У них всех истекают контракты по окончании сезона. Мелли, по слухам, интересуется «Милан». О возможном переезде Бьелицы в Европу слухи ходят уже давно. А украинский форвард Михайлюк может рассмотреть предложения от клубов Евролиги, если в НБА ему не дадут солидный контракт. Сейчас он зарабатывает порядка $ 1,6 млн в год. Примечательно, что Михайлюк лишь недавно перешёл в «Оклахому» из «Детройт Пистонс».
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