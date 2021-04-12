Леброн Джеймс отреагировал на один из лучших данков сезона в НБА
Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс впечатлился данком лёгкого форварда «Шарлотт Хорнетс» Майлза Бриджеса. 23-летний игрок отметился первоклассным данком через руки Клинта Капелы центрового «Атланты Хоукс» в матче регулярного чемпионата НБА. Многие эксперты назвали этот данк одним из лучших в сезоне.
«Когда моя юная горилла прыгает, лучше все расходитесь с пути», — написал Джеймс в своём «инстаграме», выложив фото данка Бриджеса.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
Встреча «Шарлотт» — «Атланта» завершилась победой «ястребов» со счётом 105:101.
В нынешнем сезоне Бриджес провёл 23 матча. В среднем он набирает 10,6 очка и делает 5,8 подбора.
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