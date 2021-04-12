Владимир Родионов успешно перенёс плановую операцию на сердце

Пресс-служба «Автодора» сообщила, что президент клуба Владимир Родионов перенёс операцию на сердце. Плановая операция проходила 19 марта. Функционера уже выписали из больницы, в настоящее время он находится в санатории в Московской области на реабилитации. В ближайшее время президент клуба должен вернуться в Саратов.
«В настоящее время Владимир Евстафьевич выписан из больницы, находится на реабилитации в санатории, расположенном на территории Московской области, чувствует себя хорошо и осуществляет оперативное управление деятельностью клуба в дистанционном режиме. В ближайшее время президент БК «Автодор» вернётся в Саратов», — говорится на сайте «Автодора».
«Автодор» занимает девятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Саратовский клуб одержал восемь побед и потерпел 14 поражений.
- 12 апреля 2021
-
13:15
-
12:37
-
12:08
-
12:08
-
11:16
-
11:06
-
10:19
-
09:14
-
08:12
-
07:52
-
06:29
-
01:17
-
00:41
- 11 апреля 2021
-
23:29
-
22:34
-
21:37
-
20:36
-
20:17
-
19:54
-
19:17
-
17:40
-
17:18
-
16:42
-
16:18
-
15:17
-
14:44
-
14:13
-
13:54
-
12:20
-
11:45
-
10:17
-
09:22
-
07:51
-
07:38
-
07:16