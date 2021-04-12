Владимир Родионов успешно перенёс плановую операцию на сердце

Пресс-служба «Автодора» сообщила, что президент клуба Владимир Родионов перенёс операцию на сердце. Плановая операция проходила 19 марта. Функционера уже выписали из больницы, в настоящее время он находится в санатории в Московской области на реабилитации. В ближайшее время президент клуба должен вернуться в Саратов.

«В настоящее время Владимир Евстафьевич выписан из больницы, находится на реабилитации в санатории, расположенном на территории Московской области, чувствует себя хорошо и осуществляет оперативное управление деятельностью клуба в дистанционном режиме. В ближайшее время президент БК «Автодор» вернётся в Саратов», — говорится на сайте «Автодора».

«Автодор» занимает девятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Саратовский клуб одержал восемь побед и потерпел 14 поражений.