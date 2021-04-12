«Бруклин» потерял трёх суперзвёзд на игру

«Бруклин Нетс» проведёт выездной матч с «Миннесотой Тимбервулвз» сразу без нескольких звёздных игроков команды. Так, встречу пропустят Кайри Ирвинг, Ламаркус Олдридж и Джеймс Харден, сообщает журналист Марк Джей Спирс.

Ирвинг пропускает игру по семейным обстоятельствам. Олдридж не сыграет с «Миннесотой» из-за болезни. Но, как подчёркивается, речь о коронавирусе не идёт. А Харден восстанавливается после растяжение подколенного сухожилия.

Матч команд состоится завтра, 13 апреля.

Ранее «Бруклин» уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 101:126. Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внёс центровой Андре Драммонд, отметившийся дабл-даблом, — 20 очков и 11 подборов. Лучшая результативность в этой встрече у лёгкого форварда «Бруклина» Кевина Дюранта – 22 очка, 7 подборов и 5 передач.

«Бруклин Нетс» (36-17) лидирует на Востоке.