Гомельский ответил на вопрос, хотел бы он видеть в ЦСКА разыгрывающего из «Жальгириса»
Известный российский комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос о разыгрывающем «Жальгириса» Томасе Уолкапе. Один из посетителей сайта Гомельского спросил, хотел бы комментатор, чтобы Уолкап перешёл в ЦСКА. Ответ эксперта был лаконичным.
«Нет, не хотел бы», — написал Гомельский на своем сайте.
Уолкап в нынешнем сезоне принял участие в 34 матчах Евролиги. Во всех случаях он выходил в стартовом составе. В среднем американский игрок набирает 7,4 очка и делает 4,5 передачи. Ранее сообщалось, что Уолкап попал в сферу интересов «Маккаби» и «Зенита». Контракт 27-летнего игрока истекает по окончании сезона. В связи с этим вновь появились слухи о переходе Уолкапа в другую команду. «Жальгирис» занял 11-е место в турнирной таблице Евролиги.
Рекомендуем вам
- 12 апреля 2021
-
16:31
-
16:13
-
15:27
-
14:32
-
13:15
-
12:37
-
12:08
-
12:08
-
11:16
-
11:06
-
10:19
-
09:14
-
08:12
-
07:52
-
06:29
-
01:17
-
00:41
- 11 апреля 2021
-
23:29
-
22:34
-
21:37
-
20:36
-
20:17
-
19:54
-
19:17
-
17:40
-
17:18
-
16:42
-
16:18
-
15:17
-
14:44
-
14:13
-
13:54
-
12:20
-
11:45
-
10:17
Партнерский контент
Рекомендуем вам