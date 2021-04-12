Гомельский ответил на вопрос, хотел бы он видеть в ЦСКА разыгрывающего из «Жальгириса»

Известный российский комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос о разыгрывающем «Жальгириса» Томасе Уолкапе. Один из посетителей сайта Гомельского спросил, хотел бы комментатор, чтобы Уолкап перешёл в ЦСКА. Ответ эксперта был лаконичным.

«Нет, не хотел бы», — написал Гомельский на своем сайте.

Уолкап в нынешнем сезоне принял участие в 34 матчах Евролиги. Во всех случаях он выходил в стартовом составе. В среднем американский игрок набирает 7,4 очка и делает 4,5 передачи. Ранее сообщалось, что Уолкап попал в сферу интересов «Маккаби» и «Зенита». Контракт 27-летнего игрока истекает по окончании сезона. В связи с этим вновь появились слухи о переходе Уолкапа в другую команду. «Жальгирис» занял 11-е место в турнирной таблице Евролиги.