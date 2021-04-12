Эксперт: эй, Леброн, надвигается гроза

Известный телеведущий и эксперт Скип Бэйлесс вспомнил, как лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс недавно опубликовал «твит», в котором анонсировал скорое возвращение на площадку вместе со своим одноклубником Энтони Дэвисом. Оба баскетболиста восстанавливаются после травм. Тогда Леброн написал: «Метеорологи сообщают, что погода скоро изменится, надвигается гроза».

В ответ Бэйлесс посмеялся над Леброном. По мнению эксперта, звезде «Лейкерс» стоит опасаться «Лос-Анджелес Клипперс».

«Эй, Леброн, надвигается гроза. Это Рондо, Кавай, Плей-офф Пи, лучший из братьев Моррисов, Пэт Бев, Ибака и Зу, Реджи, Ники, Буги, Ти-Мэнн, Люк и Тай Лю», – написал Бэйлесс в своём «твиттере».

Джеймс не играет уже на протяжении двух недель. Он ранее получил повреждение голеностопа после неудачного падения соперника на его ногу.



Что касается Дэвиса, то он пропустил уже 22 матча. Энтони восстанавливается после повреждения икроножной мышцы.