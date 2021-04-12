В «Барселоне» назвали ключевой фактор победы «Реала» в «эль класико»

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс прокомментировал поражение (85:87) в матче 30-го тура первенства Испании по баскетболу с мадридским «Реалом».
«Я хочу поздравить Мадрид и Пабло Ласо с победой. Они вышли на площадку, чтобы умереть, как и положено в «класико». Мы вышли просто поиграть. Я не очень хорошо подготовил команду. Мы не показали уровень, поэтому разочарованы. Это урок, который нужно усвоить», — приводит слова Ясикявичюса журналист Мигель Видаль на своей странице в «Твиттере».
Лучшим в составе победителей стал Руди Фернандес, набравший 13 очков. У «Барселоны» 21 очко в активе Кори Хиггинса, 18 очков набрал Ник Калатес. После этой победы «Реал» укрепил лидерство в таблице. В пассиве мадридцев лишь 1 поражение в 29 встречах, в то время как «Барселона» проиграла 4 раза в 29 встречах.
- 12 апреля 2021
-
20:15
-
19:39
-
17:59
-
16:31
-
16:13
-
15:27
-
14:32
-
13:15
-
12:37
-
12:08
-
12:08
-
11:16
-
11:06
-
10:19
-
09:14
-
08:12
-
07:52
-
06:29
-
01:17
-
00:41
- 11 апреля 2021
-
23:29
-
22:34
-
21:37
-
20:36
-
20:17
-
19:54
-
19:17
-
17:40
-
17:18
-
16:42
-
16:18
-
15:17
-
14:44
-
14:13
-
13:54