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В «Барселоне» назвали ключевой фактор победы «Реала» в «эль класико»

В «Барселоне» назвали ключевой фактор победы «Реала» в «эль класико»
Баскетбол / Прочие турниры 0
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Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс прокомментировал поражение (85:87) в матче 30-го тура первенства Испании по баскетболу с мадридским «Реалом».

«Я хочу поздравить Мадрид и Пабло Ласо с победой. Они вышли на площадку, чтобы умереть, как и положено в «класико». Мы вышли просто поиграть. Я не очень хорошо подготовил команду. Мы не показали уровень, поэтому разочарованы. Это урок, который нужно усвоить», — приводит слова Ясикявичюса журналист Мигель Видаль на своей странице в «Твиттере».

Лучшим в составе победителей стал Руди Фернандес, набравший 13 очков. У «Барселоны» 21 очко в активе Кори Хиггинса, 18 очков набрал Ник Калатес. После этой победы «Реал» укрепил лидерство в таблице. В пассиве мадридцев лишь 1 поражение в 29 встречах, в то время как «Барселона» проиграла 4 раза в 29 встречах.

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