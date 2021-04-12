«Зенит» разгромил «Панатинаикос» с разницей «+29» и впервые вышел в плей-офф Евролиги

«Зенит» на своей площадке обыграл «Панатинаикос» в матче 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 112:83.
В первой четверти «Зениту» удалось обеспечить себе небольшое преимущество — 26:22. Во второй десятиминутке хозяева постепенно начали увеличивать отрыв, и к большому перерыву команды подошли со счётом 47:40. Третья четверть полностью прошла под диктовку санкт-петербургского клуба и завершилась со счётом 76:60, а в концовке встречи «Зенит» довёл преимущество до разгромного, перешагнув отметку в 100 набранных очков.
Самым результативным в составе победителей стал оформивший дабл-дабл Кевин Пангос, на счету которого 33 очка и 11 передач.
Эта победа обеспечила «Зениту» первый в истории клуба выход в плей-офф Евролиги.
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