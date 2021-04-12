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«Зенит» разгромил «Панатинаикос» с разницей «+29» и впервые вышел в плей-офф Евролиги

«Зенит» разгромил «Панатинаикос» с разницей «+29» и впервые вышел в плей-офф Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

«Зенит» на своей площадке обыграл «Панатинаикос» в матче 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 112:83.

В первой четверти «Зениту» удалось обеспечить себе небольшое преимущество — 26:22. Во второй десятиминутке хозяева постепенно начали увеличивать отрыв, и к большому перерыву команды подошли со счётом 47:40. Третья четверть полностью прошла под диктовку санкт-петербургского клуба и завершилась со счётом 76:60, а в концовке встречи «Зенит» довёл преимущество до разгромного, перешагнув отметку в 100 набранных очков.

Самым результативным в составе победителей стал оформивший дабл-дабл Кевин Пангос, на счету которого 33 очка и 11 передач.

Эта победа обеспечила «Зениту» первый в истории клуба выход в плей-офф Евролиги.

Евролига. Регулярный чемпионат. 33-й тур
12 апреля 2021, понедельник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
112 : 83
Панатинаикос
Афины, Греция
Зенит: Пангос - 33, Томас - 18, Бэрон - 12, Гудайтис - 11, Понитка - 11, Холлинс - 11, Пойтресс - 9, Зубков - 5, Фридзон - 2, Пушков, Риверс, Хвостов
Панатинаикос: Недович - 20, Папапетру - 16, Уайт - 10, Митоглу - 9, Бохоридис - 7, Огюст - 6, Сент-Рос - 6, Папаяннис - 3, Бентил - 2, Вуюкас - 2, Дипларос - 2, Каселакис
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