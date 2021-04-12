«Химки» обыграли «Енисей», Тимофей Мозгов вышел на площадку впервые с 2018 года

«Химки» на своей площадке обыграли «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 89:83.
Первая встреча прошла в равной борьбе, однако к её концу хозяевам удалось обеспечить себе небольшое преимущество — 23:21. Во второй десятиминутке «Химки» не уступали в счёте, но их отрыв от соперника не составлял больше восьми очков. К большому перерыву команды подошли со счётом 48:41. В третьей четверти «Енисею» почти удалось сравняться с хозяевами, однако отрезок завершился со счётом 70:64. В концовке встречи гости даже сумели выйти вперёд, но пропустили рывок 0:7 и потерпели поражение.
Самым результативным в составе победителей стал Эррик Макколум, который набрал 31 очко. 25 очков «Енисею» принёс Лейтон Хэммондс. Центровой «Химок» Тимофей Мозгов вышел на площадку впервые с 2018 года и набрал 6 очков и 6 подборов за 15 минут.
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