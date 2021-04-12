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«Химки» обыграли «Енисей», Тимофей Мозгов вышел на площадку впервые с 2018 года

«Химки» обыграли «Енисей», Тимофей Мозгов вышел на площадку впервые с 2018 года
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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«Химки» на своей площадке обыграли «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 89:83.

Первая встреча прошла в равной борьбе, однако к её концу хозяевам удалось обеспечить себе небольшое преимущество — 23:21. Во второй десятиминутке «Химки» не уступали в счёте, но их отрыв от соперника не составлял больше восьми очков. К большому перерыву команды подошли со счётом 48:41. В третьей четверти «Енисею» почти удалось сравняться с хозяевами, однако отрезок завершился со счётом 70:64. В концовке встречи гости даже сумели выйти вперёд, но пропустили рывок 0:7 и потерпели поражение.

Самым результативным в составе победителей стал Эррик Макколум, который набрал 31 очко. 25 очков «Енисею» принёс Лейтон Хэммондс. Центровой «Химок» Тимофей Мозгов вышел на площадку впервые с 2018 года и набрал 6 очков и 6 подборов за 15 минут.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
12 апреля 2021, понедельник. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
89 : 83
Енисей
Красноярск, Россия
Химки: Макколум - 31, Карасёв - 12, Валиев - 9, Моня - 8, Воронов - 6, Зайцев - 6, Мозгов - 6, Понкрашов - 6, Шарапов - 3, Вяльцев - 2, Барашков, Клюев
Енисей: Хэммондс - 25, Бэттл - 18, М. Кулагин - 13, Гудумак - 8, Попов - 6, Хог - 6, Якушин - 5, Викторов - 2, Балашов, Джонсон, Комиссаров, Митусов
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