Определены все пары плей-офф Евролиги. Россию представят ЦСКА и «Зенит»

После победы «Зенита» над «Панатинаикосом» (112:83) в перенесённом матче 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги определились все участники плей-офф и стали известны четвертьфинальные пары.



В 1/4 финала плей-офф Евролиги-2020/2021 встретятся.



«Барселона» (1) – «Зенит» (8)



ЦСКА (2) – «Фенербахче» (7)



«Анадолу Эфес» (3) – «Реал» (6)



«Милан» (4) – «Бавария» (5)



Серии до трёх побед стартуют 20 апреля. ЦСКА выходил в плей-офф Евролиги в каждом сезоне с 2003 года, кроме кампании-2010/2011. За последние 10 лет в плей-офф также выходили УНИКС (2012), «Локомотив-Кубань» (2016) и «Химки» (2018). «Локомотив-Кубань» сумел пройти эту стадию, выбил «Барселону» (3-2) и вышел в «Финал четырёх», где занял третье место.