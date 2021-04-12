Евгений Пашутин: сегодня все игроки выложились на 100 процентов

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин прокомментировал победу (101:75) над «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Хочу поздравить команду с победой, ребята сегодня очень ответственно отнеслись к делу. Для нас сейчас важна каждая игра, мы боремся за более высокое место перед плей-офф, и у нас хорошие шансы подняться в турнирной таблице.



Мы хорошо защищались, коммуникация была на уровне, все игроки выложились на 100 процентов. Контролировали подбор, совершили мало потерь и сделали больше двадцати передач, то есть показали командную игру. Семь человек набрали больше десяти очков, и нам удалось пробить очередную сотню.



Сыграли намного лучше в защите, чем в матче против «Цмоки» в Краснодаре, давили на мяч по всему периметру, показали ту игру, к которой мы стремимся. Теперь нам нужно как следует подготовиться к завершающим матчам регулярки и к плей-офф, где будут сыграны самые важные игры сезона», — приводит слова Пашутина пресс-служба клуба.