«Зенит» показал высочайшую результативность в истории в матче с «Панатинаикосом»

«Зенит» обыграл греческий «Панатинаикос» со счётом 112:83 в заключительном матче регулярного чемпионата Евролиги.

112 набранных очков — лучшая результативность «Зенита» за время выступления в Евролиге. Самым результативным игроком матча стал канадский разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 11 передач. «Зенит» поднялся на восьмое место в турнирной таблице, одержав 20 побед при 14 поражениях, и впервые в истории вышел в плей-офф Евролиги. Подопечные Хавьера Паскуаля сыграют против испанской «Барселоны», занявшей первое место по итогам регулярного чемпионата (24 победы в 34 матчах). Серия до трёх побед стартует 20 апреля на арене «Палау Блауграна» в столице Каталонии.