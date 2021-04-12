Хавьер Паскуаль отреагировал на первый в истории выход «Зенита» в плей-офф Евролиги

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Панатинаикосом» (112:83), которая помогла команде впервые в истории выйти в плей-офф Евролиги.
«В первую очередь хочу поздравить всех фанатов «Зенита» — и тех, кто был с нами на арене, и тех, кто не смог присутствовать лично. Думаю, закончив регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ на первом месте и выйдя в плей-офф Евролиги, мы должны быть счастливы. Матч против «Панатинаикоса» был сложным, противник прекрасно играл на подборах в нападении, был настроен очень серьёзно, завоевать преимущество было непросто, но шаг за шагом к концу третьей четверти мы смогли это сделать. В последней четверти «Зенит» уже контролировал игру и закончил её в хорошем стиле. Хочу поблагодарить всех игроков, своих ассистентов и персонал за этот сезон, за то, как они делали свою работу. Нужно продолжать в том же духе, ничего ещё не закончилось.
Мы останемся такими же, какими и были на протяжении всего сезона. Понятное дело, проведём хорошую подготовку, чтобы сыграть против лучшей команды Евролиги. Безусловно, «Барселона» — фаворит в плей-офф, но мы будем искать свои возможности как в защите, так и в нападении. Будем стараться показать серьёзную игру», — приводит слова Паскуаля «Матч ТВ».
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