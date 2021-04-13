Тимофей Мозгов: входить в игру было тяжело, и я уверен, что дальше будет ещё тяжелее

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов прокомментировал первое появление на паркете с 2018 года в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Енисея» (89:83). Мозгов набрал 6 очков и 6 подборов за 15 минут.
«Мы попали в плей-офф, но надо работать дальше. Кроме усталости, никаких ощущений нет. Входить в игру было тяжело, и я уверен, что дальше будет ещё тяжелее. К сожалению, не провёл с командой столько тренировок, сколько хотелось», – приводит слова Мозгова официальный сайт «Химок».
Мозгов выступал в НБА с 2010 года, в 2016-м стал чемпионом лиги в составе «Кливленд Кавалерс». Летом того же года Тимофей подписал четырёхлетний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» на сумму $ 64 млн. В 2017 году «Лейкерс» обменяли центрового в «Бруклин Нетс», который через сезон отправил его в «Орландо Мэджик». За клуб из Флориды Мозгов не сыграл ни одного матча из-за травмы колена, по окончании сезона-2018/2019 клуб отчислил баскетболиста. В июле 2019 года Мозгов подписал контракт с «Химками».
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