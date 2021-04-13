Определены игроки недели в НБА

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж его коллега по амлуа из «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум признаны лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференциях соответственно, сообщает официальный «твиттер» лиги.



Джордж помог «Клипперс» выиграть четыре матча за неделю. Форвард набирал в среднем 33,7 очка и 5,7 передачи при реализации 60,9% трёхочковых бросков. «Лос-Анджелес» находится на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.



Тейтум набирал 31,5 очка, 8,5 подбора и 3,8 передачи в среднем за игру. «Селтикс» одержали три победы в четырёх матчах. Тейтум обновил личный рекорд результативности за карьеру, записав себе в актив 53 очка в победном матче против «Миннесота Тимбервулвз».