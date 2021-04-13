Мозгов вернулся на паркет и дразнил игроков, Швед поправлял причёску. Фото победы Химок

12 апреля «Химки» на своей площадке обыграли «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 89:83.



Первая четверть прошла в равной борьбе, однако к её концу хозяевам удалось обеспечить себе небольшое преимущество — 23:21. Во второй десятиминутке «Химки» не уступали в счёте, но их отрыв от соперника не составлял больше восьми очков. К большому перерыву команды подошли со счётом 48:41. В третьей четверти «Енисею» почти удалось сравняться с хозяевами, однако отрезок завершился со счётом 70:64. В концовке встречи гости даже сумели выйти вперёд, но пропустили рывок 0:7 и потерпели поражение.



Самым результативным в составе победителей стал Эррик Макколум, который набрал 31 очко. 25 очков «Енисею» принёс Лейтон Хэммондс. Центровой «Химок» Тимофей Мозгов вышел на площадку впервые с 2018 года и набрал 6 очков и 6 подборов за 15 минут.



Лучшие кадры с матча «Химки» — «Енисей» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.