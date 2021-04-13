«Уорриорз» обыграл «Денвер», у Карри 53 очка, «Юта» прервала рекордную серию побед дома

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» дома обыграл «Денвер Наггетс» со счётом 116:107.

В составе победителей лучшими на площадке стали Стефен Карри (53 очка), Дрэймонд Грин (18 очков) и Эндрю Уиггинс (17 очков). У «Наггетс» наиболее результативными в игре были Никола Йокич (27 очков и 12 подборов), Майкл Портер (24 очка) и Джамал Маррей (17 очков).

В другом матче игрового дня «Вашингтон Уизардс» на выезде обыграл «Юту Джаз» со счётом 126:121. В составе «Уизардс» лучшими на паркете были Брэдли Бил (34 очка), Расселл Уэстбрук (25 очков, 14 подборов и 14 передач) и Дэниел Гэффорд (15 очков). У «Джаз» наиболее заметными в игре стали Донован Митчелл (42 очка), Боян Богданович (33 очка) и Джо Инглс (18 очков). Таким образом, прервалась рекордная 24-матчевая победная серия «Юты» на домашней площадке.

Также в рамках игрового дня прошли ещё шесть матчей: «Даллас» – «Филадельфия» (95:113), «Нью-Йорк» – «Лос-Анджелес Лейкерс» (111:96), «Орландо» – «Сан-Антонио» (97:120), «Мемфис» – «Чикаго» (101:90), «Нью-Орлеан» – «Сакраменто» (117:110), «Финикс» – «Хьюстон» (126:120).