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«Уорриорз» обыграл «Денвер», у Карри 53 очка, «Юта» прервала рекордную серию побед дома

«Уорриорз» обыграл «Денвер», у Карри 53 очка, «Юта» прервала рекордную серию побед дома
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» дома обыграл «Денвер Наггетс» со счётом 116:107.

В составе победителей лучшими на площадке стали Стефен Карри (53 очка), Дрэймонд Грин (18 очков) и Эндрю Уиггинс (17 очков). У «Наггетс» наиболее результативными в игре были Никола Йокич (27 очков и 12 подборов), Майкл Портер (24 очка) и Джамал Маррей (17 очков).

НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2021, вторник. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
116 : 107
Денвер Наггетс
Денвер
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 53, Грин - 18, Уиггинс - 17, Бэйзмор - 14, Ли - 8, Пул - 4, Тоскано-Андерсон - 2, Луни, Манньон, Мюлдер, Пэйтон II, Пэскелл, Смайлагич, Томпсон, Уайзмен, Убре
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Портер - 24, Маррей - 17, Моррис - 10, Бартон - 9, Гордон - 9, Кампаццо - 6, Дозьер - 3, Макги - 2, Бол, Грин, Миллсэп, Ннаджи, Харрисон, Ховард, Чанчар

В другом матче игрового дня «Вашингтон Уизардс» на выезде обыграл «Юту Джаз» со счётом 126:121. В составе «Уизардс» лучшими на паркете были Брэдли Бил (34 очка), Расселл Уэстбрук (25 очков, 14 подборов и 14 передач) и Дэниел Гэффорд (15 очков). У «Джаз» наиболее заметными в игре стали Донован Митчелл (42 очка), Боян Богданович (33 очка) и Джо Инглс (18 очков). Таким образом, прервалась рекордная 24-матчевая победная серия «Юты» на домашней площадке.

НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2021, вторник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
121 : 125
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Юта Джаз: Митчелл - 42, Богданович - 33, Инглс - 18, Гобер - 12, Фэйворс - 6, Ньянг - 5, Они - 3, О'Нил - 2, Азубуике, Брэнтли, Ильясова, Кларксон, Конли, Морган, Томас, Форрест, Хьюз
Вашингтон Уизардс: Бил - 34, Уэстбрук - 25, Гэффорд - 15, Дав. Бертанс - 10, Лопес - 10, Смит - 9, Нето - 7, Бонга - 5, Хатимура - 4, Лень - 3, Мэтьюз - 3, Авдия, Брайант, Гилл, Уинстон, Хатчинсон

Также в рамках игрового дня прошли ещё шесть матчей: «Даллас» – «Филадельфия» (95:113), «Нью-Йорк» – «Лос-Анджелес Лейкерс» (111:96), «Орландо» – «Сан-Антонио» (97:120), «Мемфис» – «Чикаго» (101:90), «Нью-Орлеан» – «Сакраменто» (117:110), «Финикс» – «Хьюстон» (126:120).

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