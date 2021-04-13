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Смит: не помню, чтобы Кайри говорил: «Возьмите ваши деньги обратно. Не нужно мне платить»

Смит: не помню, чтобы Кайри говорил: «Возьмите ваши деньги обратно. Не нужно мне платить»
Баскетбол / НБА 0
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Известный эксперт Стивен Эй Смит поделился мнением об очередном пропуске матча звездой «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом. Разыгрывающий «Бруклина» пропустил уже несколько игр по личным причинам. Эксперт раскритиковал игрока.

«Кайри, в прошлом сезоне ты провёл за «Бруклин» лишь 20 матчей и не играл в «пузыре». Ты не хочет, чтобы в НБА играли в «пузыре», потому что выступал за то, чтобы люди сосредоточились на других вопросах.

Теперь выясняется, что у тебя есть какие-то свои проблемы. Никто не желает Кайри ничего плохого. Все мы надеемся, что у него всё в порядке. Но я что-то не припомню, чтобы он когда-нибудь говорил: «Возьмите ваши деньги обратно. Не нужно мне платить».

Но факт в том, что Кайри пропускает игры по своему усмотрению. Сколько отгулов ему нужно? Матчи и так проходят не каждый день. В этом сезоне в регулярке 72, а не 82 матча. Что, чёрт возьми, вообще происходит?» — написал Смит в «Твиттере».

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