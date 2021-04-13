Смит: не помню, чтобы Кайри говорил: «Возьмите ваши деньги обратно. Не нужно мне платить»

Известный эксперт Стивен Эй Смит поделился мнением об очередном пропуске матча звездой «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом. Разыгрывающий «Бруклина» пропустил уже несколько игр по личным причинам. Эксперт раскритиковал игрока.

«Кайри, в прошлом сезоне ты провёл за «Бруклин» лишь 20 матчей и не играл в «пузыре». Ты не хочет, чтобы в НБА играли в «пузыре», потому что выступал за то, чтобы люди сосредоточились на других вопросах.

Теперь выясняется, что у тебя есть какие-то свои проблемы. Никто не желает Кайри ничего плохого. Все мы надеемся, что у него всё в порядке. Но я что-то не припомню, чтобы он когда-нибудь говорил: «Возьмите ваши деньги обратно. Не нужно мне платить».

Но факт в том, что Кайри пропускает игры по своему усмотрению. Сколько отгулов ему нужно? Матчи и так проходят не каждый день. В этом сезоне в регулярке 72, а не 82 матча. Что, чёрт возьми, вообще происходит?» — написал Смит в «Твиттере».