Определён новый участник Евролиги. Гомельский отреагировал

В новом сезоне в Евролиге впервые в истории выступит «Монако». Клуб стал 15-м участником Евролиги-2021/22, получив путёвку на турнир в качестве финалиста Еврокубка. Переход «Монако» в Евролигу стал возможным после того, как «Зенит» вышел в плей-офф турнира. Из-за этого права сыграть в Евролиге в следующем сезоне лишилась испанская «Валенсия». «Монако» ещё в сезоне-2011/2012 выступал в четвёртом дивизионе чемпионата Франции. В элитный дивизион монегаски вернулись в сезоне-2014/2015.
На включение «Монако» в состав участников Евролиги отреагировал известный комментатор Владимир Гомельский.
«Монако» — финалист текущего Еврокубка. Очень прилично укомплектованная команда с хорошо известным тренером — Звезданом Митровичем. Если не выиграет Еврокубок, то получит уайлд-кард. Там очень приличный зал и прекрасная инфраструктура», — написал Гомельский на своём сайте.
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