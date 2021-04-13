Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Определён новый участник Евролиги. Гомельский отреагировал

Определён новый участник Евролиги. Гомельский отреагировал
Баскетбол / Евролига 0
Аудио-версия:

В новом сезоне в Евролиге впервые в истории выступит «Монако». Клуб стал 15-м участником Евролиги-2021/22, получив путёвку на турнир в качестве финалиста Еврокубка. Переход «Монако» в Евролигу стал возможным после того, как «Зенит» вышел в плей-офф турнира. Из-за этого права сыграть в Евролиге в следующем сезоне лишилась испанская «Валенсия». «Монако» ещё в сезоне-2011/2012 выступал в четвёртом дивизионе чемпионата Франции. В элитный дивизион монегаски вернулись в сезоне-2014/2015.

На включение «Монако» в состав участников Евролиги отреагировал известный комментатор Владимир Гомельский.

«Монако» — финалист текущего Еврокубка. Очень прилично укомплектованная команда с хорошо известным тренером — Звезданом Митровичем. Если не выиграет Еврокубок, то получит уайлд-кард. Там очень приличный зал и прекрасная инфраструктура», — написал Гомельский на своём сайте.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021