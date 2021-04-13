Евролига рассказала, при каких условиях три клуба из РФ сыграют в турнире в сезоне-2021/22

Пресс-служба Евролиги назвала условие, при котором в следующем сезоне в турнире смогут сыграть сразу три российских клуба. В нынешнем сезоне в Евролиге выступают три российских клуба: ЦСКА, «Зенит» и «Химки». ЦСКА и «Зенит» сумели пробиться в плей-офф, а «Химки» заняли последнее место.

«На данный момент только ЦСКА гарантированно в следующем сезоне выступит в Евролиге. Если казанский УНИКС выйдет в финал Еврокубка, то он получит вторую путевку от России. Третий же клуб будет лишь в том случае, если один из двух уайлдкард будет отдан российской команде. Но это станет известно только после окончания сезона, когда состоится заседание директората и акционеров Евролиги», — цитирует пресс-службу ТАСС.