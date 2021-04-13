Выяснилось, сколько заработали российские клубы в Евролиге. Выше ЦСКА только «Барселона»

По завершении регулярного чемпионата Евролиги определились суммы призовых, которые получили участники турнира. В этом году руководство лиги отошло от традиционного принципа распределения призовых, которые базировались на выплате за каждую победу. Правила были изменены на один сезон. В этот раз в Евролиге не стали награждать команды за победы, а вместо этого решили выплачивать фиксированные гранты за итоговые места в турнирной таблице регулярного чемпионата.
Повышенные призовые, как победитель регулярного первенства, получила «Барселона». Благодаря этому каталонцы стали обладателями наибольших призовых. Второе место у ЦСКА. Команды с 15-го по 18-е места, в числе которых оказались и «Химки», не получили призовых за спортивные показатели. Вместо этого они заработали только процент от продаж прав на телетрансляции.
Премиальные по итогам регулярного чемпионата Евролиги-2020/21
1. «Барселона» – 1,5 млн евро
2. ЦСКА – 850 тысяч
3. «Анадолу Эфес» – 750 тысяч
4. «Милан» – 650 тысяч
5. «Бавария» – 600 тысяч
6. «Реал» – 550 тысяч
7. «Фенербахче» – 500 тысяч
8. «Зенит» – 450 тысяч
9. «Валенсия» – 400 тысяч
10. «Баскония» 350 тысяч
11. «Жальгирис» – 300 тысяч
12. «Олимпиакос» – 250 тысяч
13. «Маккаби» – 200 тысяч
14. АСВЕЛ – 150 тысяч
Кроме того, клубы-обладатели постоянных лицензий, в число которых входит ЦСКА, получили за участие в сезоне по 1,5 млн евро, клубы без регулярных лицензий, в том числе «Зенит» и «Химки», – по 500 тысяч. Выход в «Финал четырёх» принесёт каждой команде ещё по 650 тысяч евро, сообщает «Спорт день за днём».
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