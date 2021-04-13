Один из лучших разыгрывающих НБА порвал «кресты» и выбыл на год

У разыгрывающего «Денвер Наггетс» Джамала Маррея диагностирован разрыв крестообразных связок левого колена, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере». Игрок не выйдет на площадку в нынешнем сезоне и пропустит около года.
Маррей получил травму на последней минуте матча регулярного чемпионата НБА против «Голден Стэйт Уорриорз» в понедельник во время прохода в бесконтактном эпизоде. Игрок начал корчиться от боли на паркете. Медицинский штаб принёс инвалидную коляску, но Маррей сумел самостоятельно покинуть площадку.
В 48 матчах сезона Маррей набирал в среднем 21,2 очка, 4,0 подбора, 4,8 передачи и 1,3 перехвата. «Денвер» входит в число лидеров Западной конференции. С результатом 34-20 команда Майка Мэлоуна идёт на четвёртом месте в турнирной таблице
- 13 апреля 2021
-
18:58
-
18:39
-
18:36
-
17:46
-
16:43
-
15:21
-
14:36
-
13:48
-
13:19
-
12:51
-
12:08
-
11:48
-
11:00
-
10:52
-
09:47
-
09:30
-
09:22
-
08:29
-
07:53
-
05:44
-
00:18
-
00:15
-
00:02
- 12 апреля 2021
-
23:48
-
23:34
-
23:08
-
22:55
-
22:22
-
22:20
-
21:59
-
21:48
-
20:41
-
20:15
-
19:39
-
17:59