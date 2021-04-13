Один из лучших разыгрывающих НБА порвал «кресты» и выбыл на год

У разыгрывающего «Денвер Наггетс» Джамала Маррея диагностирован разрыв крестообразных связок левого колена, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере». Игрок не выйдет на площадку в нынешнем сезоне и пропустит около года.



Маррей получил травму на последней минуте матча регулярного чемпионата НБА против «Голден Стэйт Уорриорз» в понедельник во время прохода в бесконтактном эпизоде. Игрок начал корчиться от боли на паркете. Медицинский штаб принёс инвалидную коляску, но Маррей сумел самостоятельно покинуть площадку.



В 48 матчах сезона Маррей набирал в среднем 21,2 очка, 4,0 подбора, 4,8 передачи и 1,3 перехвата. «Денвер» входит в число лидеров Западной конференции. С результатом 34-20 команда Майка Мэлоуна идёт на четвёртом месте в турнирной таблице