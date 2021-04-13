НБА приняла решение по матчу, отложенному из-за убийства полицейскими темнокожего

Матч регулярного чемпионата НБА «Миннесота Тимбервулвз» — «Бруклин Нетс», который изначально должен был состояться в понедельник, проведут во вторник, 13 апреля, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».

Игра была отложена в связи с убийством полицейскими чернокожего в пригороде Миннеаполиса. 20-летний Данте Райт был застрелен в воскресенье в своём автомобиле, когда пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов. Инцидент спровоцировал массовые беспорядки в штате Миннесота.



Полицейские остановили автомобиль, в котором Райт ехал со своей девушкой. В отношении водителя был действующий ордер на арест. Райт попытался уехать, но один из полицейских выстрелил в в него. В результате Райт скончался на месте.