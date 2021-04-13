Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

НБА приняла решение по матчу, отложенному из-за убийства полицейскими темнокожего

НБА приняла решение по матчу, отложенному из-за убийства полицейскими темнокожего
Баскетбол / НБА 0

Матч регулярного чемпионата НБА «Миннесота Тимбервулвз» — «Бруклин Нетс», который изначально должен был состояться в понедельник, проведут во вторник, 13 апреля, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».

Игра была отложена в связи с убийством полицейскими чернокожего в пригороде Миннеаполиса. 20-летний Данте Райт был застрелен в воскресенье в своём автомобиле, когда пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов. Инцидент спровоцировал массовые беспорядки в штате Миннесота.

Полицейские остановили автомобиль, в котором Райт ехал со своей девушкой. В отношении водителя был действующий ордер на арест. Райт попытался уехать, но один из полицейских выстрелил в в него. В результате Райт скончался на месте.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021