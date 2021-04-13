Экс-игрок сборной России рассказал, сколько матчей «Зенит» зацепит в серии с «Барселоной»

Бывший баскетболист сборной России Виктор Кейру поделился ожиданиями от четвертьфинального противостояния плей-офф Евролиги, в котором «Зенит» померится силами с «Барселоной».
«У команды, пробившейся в плей-офф Евролиги, шансы всегда есть. Да, «Барселона» — безусловный фаворит этого противостояния, но возможность добиться успеха всё равно остаётся. Я это говорю с точки зрения спорта, с точки зрения уровня команд.
Думаю, что «Зенит» одну игру зацепит. Если даже в целом они проиграют, то один домашний матч могут зацепить. И одна из объективных причин здесь в том, что «Барселона» в Испании играет без зрителей. В России зрители допускаются на трибуны — так что при своих болельщиках «Зенит» будет на подъёме, и я полагаю, что один матч они зацепят, а там, может быть, и два», — приводит слова Кейру «Матч ТВ».
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