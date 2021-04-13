Майк Джеймс и ещё один игрок ЦСКА вошли в сборную Евролиги по версии AS

Испанское издание AS представило свою версии идеального ростера для команды Евролиги. В него вошли 12 исполнителей. Среди них оказались и два игрока, которые состоят на контракте в ЦСКА.

Сборная Евролиги по версии AS:

Ник Калатес («Барселона»), Василие Мицич («Анадолу Эфес»), Майк Джеймс (ЦСКА), Шейн Ларкин («Анадолу Эфес»), Пьеррия Хенри («Баскония»), Шейвон Шилдс («Милан»), Владимил Лучич («Бавария»), Никола Миротич («Барселона»), Ян Веселы («Фенербахче»), Эди Тавареш («Реал Мадрид»), Ачилле Полонара («Баскония»), Никола Милутинов (ЦСКА).

Напомним, что Джеймс отстранён от игр ЦСКА и, возможно, будет отчислен из клуба. Что касается Милутинова, он в нынешнем сезоне уже не сыграет из-за тяжёлой травмы.