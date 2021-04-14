Андрей Мальцев: шесть-восемь человек основы «Нижнего Новгорода» играют как часы

Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом», который состоится 14 апреля. Специалист отметил сильные стороны нижегородцев.
«Нам предстоит встреча с командой, которая, как и мы, уже обеспечила место в плей-офф. Мы приложим все силы, чтобы занять более высокое место по итогам регулярного сезона. «Нижний Новгород» — очень интересная команда: достаточно быстрая, но с небольшой ротацией. У них есть пять игроков, которые в своё время вышли из молодёжного проекта ЦСКА. Также есть лидер Шеперд, его мы помним по матчу первого круга, ведь именно он стал нашим «злым гением».
Шесть-восемь человек основы играют как часы, и мне очень нравится, как они действуют в нападении и защите. Они удачно выступают в Лиге чемпионов ФИБА, и у них есть мотивация играть дальше с хорошим настроем, так как впереди «Финал восьми», который к тому же пройдёт на их домашней площадке. У них много чистых дальних атак, они очень цепко играют в защите, но мы настроены возвратить долг за поражение в первом круге. Сейчас мы работаем в очень сложном графике, для нас каждый матч — это одновременно и сама игра, и подготовка к следующей. У нас по-прежнему есть травмированные игроки, поэтому будем рассчитывать на тех, кто есть на данный момент», — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».
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