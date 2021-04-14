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«Лейкерс» обыграл на выезде «Шарлотт», «Клипперс» одержали 6-ю победу подряд

«Лейкерс» обыграл на выезде «Шарлотт», «Клипперс» одержали 6-ю победу подряд
Баскетбол / НБА 0
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В Шарлотт (США) на стадионе «Спектрум-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал на своём паркете «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 101:93.

Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внёс лёгкий форвард Кайл Кузма, набравший 24 очка и совершивший 4 подбора и 1 передачу. Наиболее результативным игроком «Шарлотт» стал защитник Калеб Мартин, отметившийся дабл-даблом, — 17 очков, 10 подборов и 5 передач.

НБА - регулярный чемпионат
14 апреля 2021, среда. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
93 : 101
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Шарлотт Хорнетс: Грэм - 19, Мартин - 17, Макдэниелс - 16, Бриджес - 13, Бийомбо - 10, Мартин - 6, Зеллер - 5, Уонамэйкер - 4, Дарлинг - 3, Болл, Вашингтон, Кэри, Монк, Риллер, Ричардс, Розир, Хэйворд
Лос-Анджелес Лейкерс: Кузма - 24, Шрёдер - 19, Карузо - 13, Колдуэлл-Поуп - 9, Маккинни - 8, Мэттьюз - 7, Харрелл - 6, Хортон-Такер - 6, Маклемор - 5, Драммонд - 4, Адетокунбо, Дадли, Джеймс, Дэвис, Кейкок, Марк Газоль, Моррис

В параллельных матчах игрового дня «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде обыграл «Индиану Пэйсерс» (126:115), одержав 6-ю победу подряд благодаря 36 очкам Пола Джорджа, «Атланта Хоукс» на выезде обыграла «Торонто Рэпторс» (108:103), а «Бруклин Нетс» разгромил на выезде «Миннесоту Тимбервулвз» (127:97), а Кевин Дюрант стал самым результативным игроком матча, набрав 31 очко.

НБА - регулярный чемпионат
14 апреля 2021, среда. 02:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
115 : 126
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 29, ЛеВерт - 26, Сабонис - 20, Макконнелл - 13, Холидэй - 8, Самнер - 7, Холидей - 7, Лэмб - 3, Стэнли - 2, Битадзе, Боуэн, Бриссетт, Макдермотт, Мартин, Сэмпсон, Тёрнер, Уоррен
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 36, Моррис - 22, Батюм - 14, Зубац - 14, Мэнн - 12, Кеннард - 10, Джексон - 6, Паттерсон - 6, Рондо - 4, Коффи - 2, Fitts, Беверли, Ибака, Казинс, Леонард, Отуру, Скрабб
НБА - регулярный чемпионат
14 апреля 2021, среда. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
103 : 108
Атланта Хоукс
Атланта
Торонто Рэпторс: Сиакам - 30, Флинн - 22, Ануноби - 15, Берч - 13, Худ - 8, Трент-мл. - 7, Gillespie - 4, Буше - 4, Бембри, Бэйнс, Ванвлит, Ватанабэ, Джонсон, Лоури, Уотсон, Харрис
Атланта Хоукс: Богданович - 23, Капела - 19, Гудвин - 18, Хаертер - 17, Л. Уильямс - 9, Оконгву - 7, Хилл - 7, Найт - 6, Мэйс - 2, Галлинари, Данн, Коллинс, Реддиш, Снелл, Фернанду, Хантер, Янг
НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2021, вторник. 23:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
97 : 127
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 27, Расселл - 15, Вандербилт - 9, Лейман - 9, Маклафлин - 9, Окоги - 7, Макдэниелс - 5, Рубио - 5, Калвер - 4, Ноуэлл - 3, Дэвис - 2, Рид - 2, Бисли, Таунс, Эрнангомес
Бруклин Нетс: Дюрант - 31, Харрис - 23, Шамет - 19, Джордан - 13, Браун - 9, Луваву-Кабарро - 9, Грин - 7, Клэкстон - 6, Гриффин - 4, Кьоцца - 4, Джонсон - 2, Джонсон, Динвидди, Ирвинг, Олдридж, Перри, Харден
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