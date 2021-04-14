«Лейкерс» обыграл на выезде «Шарлотт», «Клипперс» одержали 6-ю победу подряд

В Шарлотт (США) на стадионе «Спектрум-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал на своём паркете «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 101:93.
Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внёс лёгкий форвард Кайл Кузма, набравший 24 очка и совершивший 4 подбора и 1 передачу. Наиболее результативным игроком «Шарлотт» стал защитник Калеб Мартин, отметившийся дабл-даблом, — 17 очков, 10 подборов и 5 передач.
В параллельных матчах игрового дня «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде обыграл «Индиану Пэйсерс» (126:115), одержав 6-ю победу подряд благодаря 36 очкам Пола Джорджа, «Атланта Хоукс» на выезде обыграла «Торонто Рэпторс» (108:103), а «Бруклин Нетс» разгромил на выезде «Миннесоту Тимбервулвз» (127:97), а Кевин Дюрант стал самым результативным игроком матча, набрав 31 очко.
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