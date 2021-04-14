«Финикс» разгромил «Майами», «Бостон» сломил «Портленд» похоронным броском Тейтума

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В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал на домашнем паркете «Майами Хит». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 106:86.

Самый значительный вклад в победу «Финикса» внёс центровой Деандре Эйтон, отметившийся дабл-даблом, — 19 очков, 13 подборов и одна передача. Самым результативным игроком «Майами» стал лёгкий форвард Джимми Батлер – 18 очков, четыре подбора и восемь передач.

В параллельном матче «Юта Джаз» обыграла «Оклахому-Сити Тандер» — 106:96, нанеся гостям седьмое поражение кряду. Наиболее результативным игроком матча стал защитник «Оклахомы» Лугенц Дорт, набравший 42 очка и совершивший семь подборов и три передачи. Ещё в одном матче дня «Бостон Селтикс» благодаря 32 очкам и 9 подборам Джейсона Тейтума вырвали победу в гостевом противостоянии с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (116:115).

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