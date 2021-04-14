Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Финикс» разгромил «Майами», «Бостон» сломил «Портленд» похоронным броском Тейтума

«Финикс» разгромил «Майами», «Бостон» сломил «Портленд» похоронным броском Тейтума
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал на домашнем паркете «Майами Хит». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 106:86.

Самый значительный вклад в победу «Финикса» внёс центровой Деандре Эйтон, отметившийся дабл-даблом, — 19 очков, 13 подборов и одна передача. Самым результативным игроком «Майами» стал лёгкий форвард Джимми Батлер – 18 очков, четыре подбора и восемь передач.

НБА - регулярный чемпионат
14 апреля 2021, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
106 : 86
Майами Хит
Майами
Финикс Санз: Эйтон - 19, Джонсон - 15, Крэйг - 14, Пэйн - 14, Шарич - 13, Букер - 12, Картер - 9, Краудер - 5, Пол - 5, Александер, Бриджес, Гэллоуэй, Камински, Мур, Надер, Смит
Майами Хит: Батлер - 18, Робинсон - 15, Горан Драгич - 12, Адебайо - 11, Ариза - 10, Хироу - 10, Нанн - 8, Ачиува - 2, Бьелица, Винсент, Дедмон, Игуодала, Окпала, Оладипо, Страс, Хаслем

В параллельном матче «Юта Джаз» обыграла «Оклахому-Сити Тандер» — 106:96, нанеся гостям седьмое поражение кряду. Наиболее результативным игроком матча стал защитник «Оклахомы» Лугенц Дорт, набравший 42 очка и совершивший семь подборов и три передачи. Ещё в одном матче дня «Бостон Селтикс» благодаря 32 очкам и 9 подборам Джейсона Тейтума вырвали победу в гостевом противостоянии с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (116:115).

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

НБА - регулярный чемпионат
14 апреля 2021, среда. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
115 : 116
Бостон Селтикс
Бостон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 28, Энтони - 25, Пауэлл - 20, Макколлум - 16, Кантер - 9, Ковингтон - 9, Нуркич - 8, Блевинс, Джайлс, Джонс, Коллинс, Литтл, Лиф, Саймонс, Холлис-Джефферсон, Эллеби
Бостон Селтикс: Тейтум - 32, Браун - 24, Уокер - 21, Уильямс - 16, Смарт - 13, Томпсон - 5, Уильямс - 3, Притчард - 2, Вагнер, Корнет, Лэнгфорд, Несмит, Оджелей, Уотерс, Фалль, Фурнье, Эдвардс
НБА - регулярный чемпионат
14 апреля 2021, среда. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
106 : 96
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Юта Джаз: Богданович - 23, Митчелл - 22, Ньянг - 18, Конли - 15, Гобер - 13, Брэнтли - 10, Томас - 5, Азубуике, Ильясова, Инглс, Кларксон, Морган, О'Нил, Они, Форрест, Фэйворс, Хьюз
Оклахома-Сити Тандер: Дорт - 42, Джером - 14, Браун - 12, Базли - 7, Уильямс - 6, Маледон - 5, Михайлюк - 5, Роби - 5, Deck, Брэдли, Гилджес-Александер, Мускала, Оар, Покушевски, Робинсон, Холл, Хорфорд
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021