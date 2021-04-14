Ник Янг определился с местом продолжения карьеры

Атакующий защитник Ник Янг подписал контракт с командой «Энемис» из лиги BIG3, сообщает инсайдер Марк Джей Спирс на своей странице в «Твиттере».



Янг станет новым капитаном команды. Тренировать «Энемис» будет бывший одноклубник Янга по «Вашингтон Уизардс» Гилберт Аренас.



На прошлой неделе BIG3 официально объявила, что возобновит работу и проведет четвёртый сезон этим летом. В прошлом году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.



Лига по баскетболу 3х3 из 12 команд, основанная рэпером Ice Cube и Джеффом Кватинцем в 2017 году, часто служила платформой для ветеранов НБА по возвращению в лигу. Янг стал чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» в 2018 году. В сезоне-2018/2019 он сыграл четыре матча за «Денвер Наггетс», после чего находился без игровой практики.