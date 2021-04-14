Член Зала славы умер в 88 лет

На 89-м году из жизни ушёл бывший американский баскетболист, известный по работе главным тренером в клубе НБА «Индиана Пэйсерс», Бобби Леонард. Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Индианаполиса.

В качестве тренера Леонард трижды приводил «Индиану» к чемпионскому титулу АБА (1970, 1972 и 1973), а в качестве игрока становился чемпионом NCAA в сезоне-1952/1953. С 2014 года он является членом Зала славы НБА.

«Поклонники «Пэйсерс» запомнят Бобби Леонарда как дух нашей франшизы. Обладая харизмой, энергией и остроумием, соответствующими его прозвищу, он сделал нас чемпионами. Бобби был нашим самым большим поклонником и самым любящим критиком, он олицетворял баскетбол «Пэйсерс» на протяжении нескольких поколений. Но самое главное, Леонард был частью нашей семьи, и его уход оставляет незаполненную пустоту в сердцах всех, кто связан с этой организацией. Мы молимся о всей семье Леонарда, мы признаем и чтим Бобби за то, что он значил для нас как на паркете, так и за его пределами», — гласит заявление владельцев «Индианы».