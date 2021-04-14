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«Денвер» определил трансферную цель на замену порвавшему «кресты» Джамалу Маррею

«Денвер» определил трансферную цель на замену порвавшему «кресты» Джамалу Маррею
Баскетбол / НБА 0

«Денвер Наггетс» интересуется бывшим защитником «Нью-Йорк Никс» Остином Риверсом. 28-летний игрок может перейти в команду на правах свободного агента, утверждает Yahoo Sports.

При этом Риверс является не единственным игроком в списке «Денвера». Так, команда также интересуется свободными агентами Троем Дэниелсом и Джеральдом Грином.

Что касается Риверса, то он перешёл из «Нью-Йорка» в «Оклахому-Сити Тандер» в результате трёхстороннего обмена. Но затем был отчислен.

Защитник в нынешнем сезоне провёл 21 матч в НБА, в среднем он набирал 7,3 очка, 2,2 подбора и делал 2,0 передачи.

Риверс может рассматриваться, как замена разыгрывающему команды Джамалу Маррею. Он ранее порвал крестообразные связки и выбыл на длительный срок.

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