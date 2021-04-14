Владимир Гомельский в процентах оценил вероятность победы ЦСКА в Евролиге
Известный российский комментатор Владимир Гомельский оценил шансы ЦСКА выиграть Евролигу в нынешнем сезоне. Один из посетителей сайта Гомельского попросил эксперта оценить шансы.
«А как считать? У меня сильная уверенность в том, что победит «Барселона», скажем, 50 процентов. Затем «Анадолу Эфес» — 25 процентов, А дальше ЦСКА — 17,5 процентов», — написал Гомельский на своём сайте.
ЦСКА вышел в плей-офф турнира со второго места. Москвичи сыграют в следующем раунде турнира с турецким клубом «Фенербахче». Первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги заняла «Барселона». В плей-офф турнира вышел ещё один российский клуб — «Зенит». Он по итогам регулярного чемпионата стал восьмым. В плей-офф питерцы встретятся с «Барселоной».
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