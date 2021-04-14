Крис Пол покорил знаковую историческую отметку в НБА
Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол отметился новым важным достижением. В матче регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» (106:86) он сделал три перехвата. После этого Пол обошёл легендарного Мориса Чикса по количеству перехватов за карьеру.
У Пола 2311 перехватов, а у Чикса — 2310. По этому показателю разыгрывающий «Финикса» вышел на пятое место в истории НБА.
Рекордсменом НБА по перехватам является Джон Стоктон, у него их 3265. Также в первую пятёрку входят Гэри Пэйтон (2 445), Майкл Джордан (2 514) и Джейсон Кидд (2 684).
Пол в нынешнем сезоне принял участие в 53 матчах. В среднем он набирает 16,0 очка и делает 4,7 подбора.
Ранее Пол по количеству перехватов обошёл легендарного Скотти Пиппена.
Крис Пол превзошёл достижение Скотти Пиппена
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