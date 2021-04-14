Реджи Миллер грубо высказался об идее объединения в одной команде с Майклом Джорданом

Бывшая звезда «Индианы Пэйсерс», один из величайших снайперов в истории НБА Реджи Миллер признался, что даже не стал бы рассматривать предложение легенды лиги Майкла Джордана объединиться в одной команде. Так Миллер отреагировал на вопрос о возможном объединении Стефена Карри и Леброна Джеймса.

«Думал ли я когда-то об объединении? Нет. Даже если бы мне позвонил Майкл Джордан и попытался уговорить меня перейти в «Чикаго», я бы послал его к чёрту! Я бы сказал ему, что приеду пообщаться с ним парой ласковых слов», — цитирует Миллера Essentially Sports.

Также Реджи признался, что практически не рассматривал предложения других клубов НБА. При этом, по словам Миллера, ему было интересно поиграть за свой родной клуб, «Лос-Анджелес Лейкерс».