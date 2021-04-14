Главный тренер «Зенита» не сможет руководить командой на игре из-за проблем со спиной
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль не сможет руководить своей командой в матче Единой лиги ВТБ с «Пармой», который состоится сегодня, 14 апреля. У наставника питерцев возникли проблемы со спиной, сообщает пресс-служба «Зенита».
Тренер испытывал дискомфорт во время матча Евролиги с «Панатинаикосом» (112:83), который проходил 12 апреля. У специалиста возникли острые боли в спине.
В итоге врачи «Зенита» решили, что Паскуалю лучше не лететь с командой в Пермь. Тренер остался в Санкт-Петербурге, чтобы пройти дополнительное обследование и приступить к лечению.
В матче с «Пармой» руководить действиями «Зенита» будет Иниго Зорсано, ассистент Паскуаля. «Зенит» уже гарантировал себе первое место в турнирной таблице чемпионата.
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