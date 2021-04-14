Главный тренер «Зенита» не сможет руководить командой на игре из-за проблем со спиной

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль не сможет руководить своей командой в матче Единой лиги ВТБ с «Пармой», который состоится сегодня, 14 апреля. У наставника питерцев возникли проблемы со спиной, сообщает пресс-служба «Зенита».

Тренер испытывал дискомфорт во время матча Евролиги с «Панатинаикосом» (112:83), который проходил 12 апреля. У специалиста возникли острые боли в спине.

В итоге врачи «Зенита» решили, что Паскуалю лучше не лететь с командой в Пермь. Тренер остался в Санкт-Петербурге, чтобы пройти дополнительное обследование и приступить к лечению.

В матче с «Пармой» руководить действиями «Зенита» будет Иниго Зорсано, ассистент Паскуаля. «Зенит» уже гарантировал себе первое место в турнирной таблице чемпионата.