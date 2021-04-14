Эксперт: состав «Зенита» не хуже, чем у «Барселоны»

Бывший главный тренер сборной России и «Химок» Сергей Елевич поделился ожиданиями от серии плей-офф «Зенита» и «Барселоны» в Евролиге. Елевич считает, что у российского клуба есть реальные шансы выйти в «Финал четырёх».
«Всего за два сезона в Евролиге «Зенит» добился очень серьёзного результата. Попасть в восьмёрку сильнейших команд, запрыгнуть в последний вагон и оставить позади «Валенсию» — это здорово. Снимаю шляпу перед «Зенитом». Команда показывает грамотную игру, которая нравится как болельщикам, так и нам, специалистам. Паскуаль — большой молодец. «Барселона» — очень сильный соперник. Особо следует отметить Хиггинса и Миротича. Думаю, что будет очень упорное противостояние.
Более предпочтительными выглядят шансы «Барселоны», поскольку она стартует двумя домашними матчами, а дома они играют очень здорово. Но всё же, как мне видится, будет длительная серия, которая займёт все пять матчей. «Зенит» хорошо играет дома, команда сейчас на ходу, да и состав у неё не хуже, чем у «Барселоны». От этой серии мы получим большое удовольствие», — цитирует Елевича «Матч ТВ».
Серия до трёх побед стартует 21 апреля. Первые два матча серии состоятся в Испании.
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