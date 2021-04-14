Чемпион НБА обрушился с критикой на Луку Дончича

Чемпион НБА, а в настоящее время эксперт ESPN Кендрик Перкинс раскритиковал разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луку Дончича. Перкинсу не понравились слова Дончича, который заявил, что турнир плей-ин не имеет смысла.

«Если Лука не перестанет ныть и плакать, то младенцам будет нечего делать. Я не хочу слышать все эти жалобы.

Турниры плей-ин — отличное нововведение НБА. Раньше команды воспринимали регулярный чемпионат как должное. А теперь, если вы не хотите участвовать в плей-ин, выигрывайте матчи. Завершите регулярку в числе первых шести команд и всё.

Поэтому, если не хочешь играть плей-ин, займись делом и окажись в первой шестёрке. Меньше болтай и действуй, чтобы не попасть в плей-ин», — цитирует Перкинса ESPN.