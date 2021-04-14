ЦСКА объявил о кадровом пополнении в составе
Форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия вернулся в состав команды, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу клуба. Теперь грузинский баскетболист сможет принять участие в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом».
Встреча команд состоится в среду, 14 апреля. Это перенесённый матч 25-го тура Евролиги.
Из-за повреждения глаза Шенгелия пропустил два матча ЦСКА. Так, он отсутствовал на матчах с АСВЕЛ (88:70) и «Астаной» в Единой лиге ВТБ (100:77).
Матч с «Панатинаикосом» уже не имеет турнирного значения для ЦСКА, москвичи уже не покинут второе место в турнирной таблице Евролиги. ЦСКА в плей-офф сыграет с турецким «Фенербахче». Победитель противостояния выйдет в «Финал четырёх».
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